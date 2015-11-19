سعد سمير لـ في الجول: المنتخب أعاد كبريائي.. لماذا يفضل لاعبي الزمالك؟!

وجد نفسه خارج تشكيل الأهلي بعدما كان أساسيا طوال الموسم الماضي وضمه هيكتور كوبر مدرب مصر لقائمة مباراة تشاد، بل ولعب أيضا. هذا مهم في حسابات سعد سمير نجم دفاع الشياطين الحمر ومنتخب الفراعنة.

تحدث سعد سمير لـFilGoal.com عن قناعة المدرب الأرجنتيني بقدراته وتطرق إلى ما يقال في الإعلام عن تفضيل الأخير للاعبي الزمالك.

وأسهب في الحديث عن عدم مشاركته مع الأهلي ورأيه في حسام غالي ورمضان صبحي في حوار مطول سينشره FilGoal.com لاحقا.

وقال مدافع الأهلي: "أشكر كوبر كثيرا على ثقته في وضمي للمنتخب رغم أني لا أشارك مع الأهلي".

وأضاف "وجودي مع منتخب مصر أعاد كبريائي وثقتي في نفسي. جهاز الفراعنة محترم للغاية ويعمل لمصلحة الفريق".

وأردف "أتعجب مما يقال عن ما يحدث بين اللاعبين في المنتخب. هناك منافسة طبيعية بين الأهلي والزمالك بعيدا عن المنتخب قد تحدث بها بعض المشادات أحيانا لكن الأمر ينتهي مع صافرة الحكم".

وتابع "كيف يقولون إن جهاز المنتخب يفضل لاعبي الزمالك على الأهلي؟ لم أر شيئا يعبر عن هذا مطلقا".