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بالصور.. "بديع" لقاضى "أحداث بنى سويف": "ممنوعة عنى الزيارة يا فندم من 3 شهور"

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بالصور.. "بديع" لقاضى "أحداث بنى سويف": "ممنوعة عنى الزيارة يا فندم من 3 شهور" بالصور.. "بديع" لقاضى "أحداث بنى سويف": "ممنوعة عنى الزيارة يا فندم من 3 شهور"
واصلت محكمة جنايات بنى سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر جلسة محاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، و92 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث بنى سويف"، لاتهامهم بحرق مبنى ديوان عام محافظة بنى سويف والشهر العقارى ومدرسة الراهبات خلال أحداث العنف التى شهدتها المحافظة فى 14 أغسطس 2013.
>اليوم السابع -11 -2015
>تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد إبراهيم محمد وعضوية المستشارين عماد سامى على ووائل أحمد عبد الله وبحضور أحمد عاصم رئيس النيابة وأمانة سر جمال أحمد مؤمن.

فى بداية الجلسة نادت المحكمة على المتهمين المحبوسين فى القضية والبالغ عددهم 25 متهما من ضمنهم محمد بديع، وعقب نداء المحكمة على بديع رد قائلا "موجود يا فندم"، ثم أثبتت المحكمة حضور باقى المتهمين.

اليوم السابع -11 -2015
>ثم وجه بديع حديثه من داخل القفص لرئيس المحكمة قائلا: "ممنوعة عنى الزيارة من 3 شهور يا فندم"، وهنا رد رئيس المحكمة على بديع قائلا: "حاضر حاضر".

ويحاكم 93 متهما، و25 محبوسا، و67 غيابيا وشمل قرار الإحالة قيادات بجماعة الإخوان وبرلمانيين سابقين من بينهم عبد العظيم الشرقاوى عضو مكتب الإرشاد ونهاد القاسم عبد الوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة وسيد هيكل وخالد سيد ناجى عضوى مجلس الشورى السابقين وعبد الرحمن شكرى عضو مجلس الشعب السابق.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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