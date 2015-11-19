بالصور.. الدفاع بـ"أحداث بنى سويف" يطلب سماع شهادة مأمور قسم شرطة "ببا"

واصلت محكمة جنايات بنى سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، سماع طلبات الدفاع فى جلسة محاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، و92 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث بنى سويف"، لاتهامهم بحرق مبنى ديوان عام محافظة بنى سويف والشهر العقارى ومدرسة الراهبات خلال أحداث العنف التى شهدتها المحافظة فى 14 أغسطس 2013 .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد إبراهيم محمد وعضوية المستشارين عماد سامى على، ووائل أحمد عبد الله، وبحضور أحمد عاصم رئيس النيابة وأمانة سر جمال أحمد مؤمن.

وطالب جمال البرعى دفاع بعض المتهمين بسماع شهادة مأمور قسم شرطة "ببا" والضابط محمد يحيى الذى أجرى تحريات الأمن الوطنى حول الأحداث ومفتش البحث الجنائى ببنى سويف، والاطلاع على دفتر العهدة الخاصة بقسم شرطة مركز "ببا" يوم 14 أغسطس 2013، وكما طالب بالاطلاع على دفتر عهدة السلاح الخاص بمركز شرطة "ببا" .

فيما طالب دفاع المتهمين 48 و 75 و 91 بإخلاء سبيلهم لتجاوزهم مدة الحبس الاحتياطى، وكما طالب سماع أقوال شهود الإثبات أرقام 12 و 9 و 13، وأكد دفاع المتهم 78 أن موكله كان يؤدى الخدمة العسكرية وقت الأحداث وطالب شهادة من مكان وحدته العسكرية التى كان يؤدى فيها خدمته العسكرية، وطالب أشرف عبد السلام دفاع المتهم 71 أحمد رفعت، بإخلاء سبيله لتجاوز مدة الحبس الاحتياطى.

وفى نهاية الطلبات طلب دفاع المتهمين من هيئة المحكمة بزيارة المتهمين داخل قفص الاتهام.

ويحاكم 93 متهما، و25 محبوسا، و67 غيابيا وشمل قرار الإحالة قيادات بجماعة الإخوان وبرلمانيين سابقين من بينهم عبدالعظيم الشرقاوى عضو مكتب الإرشاد ونهاد القاسم عبدالوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة وسيد هيكل وخالد سيد ناجى عضوى مجلس الشورى السابقين وعبدالرحمن شكرى عضو مجلس الشعب السابق.