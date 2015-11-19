إحالة موظف أساء لمديره عبر "فيس بوك" إلى جهات التحقيق المختصة

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة، موظفا بإحدى الهيئات الحكومية والمتهم بالإساءة إلى رئيسه عبر وسائل الاتصال الاجتماعى "فيس بوك"، إلى جهة التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات معه، لعدم اختصاصها بنظر الدعوى.

كان قسم شرطة الهرم قد تلقى بلاغاً من "عبد المنعم.م" مدير الدعم التقنى بإحدى الهيئات الحكومية أفاد فيه بأن أحد الموظفين أساء إليه عبر صفحته على "فيس بوك"، واتهمه بالفساد والفشل فى إدارة عمله، مدعياً أنه فاسد وفاشل وسرق بيانات العاملين، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.