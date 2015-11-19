إخلاء سبيل 4 طلاب وعاملين أحدثوا شغبا وعطلوا انتخابات حقوق بنها

أمر حسام الدين السقا وكيل أول نيابة مركز شرطة بنها برئاسة إسلام الشريف بإخلاء سبيل 3 طلاب بجامعة بنها وعاملين بكافتيريا كلية حقوق بضمان محل إقامتهم، وطالب آخر بكفالة 3 آلاف جنيه فى واقعة تشاجرهم وإحداث شغب داخل حرم الجامعة وتعطيل انتخابات اتحاد الطلاب.

كان الرائد أسامة ندا رئيس مباحث مركز شرطة بنها تلقى مذكرة من رئيس حرس جامعة بنها يفيد وقوع مشاجرة داخل كلية الحقوق بين طرف أول "أحمد. م. ت" 21 سنة، طالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق و"مصطفى. م. ص" طالب بالفرقة الأولى بكلية الحقوق وعاملين بكافتيريا الكلية، وهما كل من "أحمد. ا" و"محمد. أ" وقام الطرف الأول باستدعاء 2 من أصدقائهم وهما "عبد العزيز. س" هارب و"عبد الله. ك" طالب بكلية الحاسبات و"محمد. أ" هارب وقاموا بالاعتداء بأسلحة بيضاء على عمال الكافتيريا وتسببوا فى إتلاف بعض محتوياتها وعطلوا الانتخابات الطلابية.

وأكدت تحريات المباحث أن مشاجرة وقعت بين الطلاب مع عمال كافتيريا كلية الحقوق بعدما ادعى الطلبة أن زميلا لهم اشترى وجبة من الكافتيريا غير صالحة وعندما تدخل أمن الجامعة قام الطلبة بمقاومتهم.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 28740 لسنة 2015 جنح مركز بنها لسنة 2015 وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق ووجهت للمتهمين تهمة مقاومة السلطات وإحراز أسلحة بيضاء وإحداث شغب أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.