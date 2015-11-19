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جمارك برج العرب تحبط محاولة تهريب عملات أجنبية لتركيا

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جمارك برج العرب تحبط محاولة تهريب عملات أجنبية لتركيا جمارك برج العرب تحبط محاولة تهريب عملات أجنبية لتركيا
تمكنت سلطات جمارك مطار برج العرب الدولى برئاسة عصام حسنين من إحباط محاولة تهريب كمية من العملات الأجنبية، وذلك بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى وتعديلاته.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له اليوم، الخميس، إن رئيس الوردية عبد السلام العشرى اشتبه فى أحد الركاب المصريين المسافرين إلى اسطنبول بتركيا، وبتفتيشه تم العثور على 700ر24 ألف دولار.

وأشار المصدر إلى أن أبوالعلا محمد، مدير عام الموانئ الجوية، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.

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مصر 365