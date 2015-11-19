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بالصور.. بدء جلسة محاكمة "بديع" و92 آخرين بقضية "أحداث عنف بنى سويف"

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بالصور.. بدء جلسة محاكمة "بديع" و92 آخرين بقضية "أحداث عنف بنى سويف" بالصور.. بدء جلسة محاكمة "بديع" و92 آخرين بقضية "أحداث عنف بنى سويف"
بدأت منذ قليل، محكمة جنايات بنى سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر جلسة محاكمة محمد بديع، مرشد الإخوان، و92 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث بنى سويف"، لاتهامهم بحرق مبنى ديوان عام محافظة بنى سويف والشهر العقارى ومدرسة الراهبات خلال أحداث العنف التى شهدتها المحافظة فى 14 أغسطس 2013 .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد إبراهيم محمد وعضوية المستشارين عماد سامى على ووائل أحمد عبد الله، وبحضور أحمد عاصم رئيس النيابة وأمانة سر جمال أحمد مؤمن.

ويحاكم 93 متهما، و25 محبوسا، و67 غيابيا وشمل قرار الإحالة قيادات بجماعة الإخوان وبرلمانيين سابقين من بينهم عبدالعظيم الشرقاوى عضو مكتب الإرشاد ونهاد القاسم عبدالوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل وخالد سيد ناجى عضوى مجلس الشورى السابقين وعبدالرحمن شكرى عضو مجلس الشعب السابق.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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