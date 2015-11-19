وفد بريطانى يبحث فى القاهرة وضع خطة لإعادة الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ

قالت سفارة بريطانيا بالقاهرة، إن وفدا من كبار خبراء الطيران ومكافحة الإرهاب فى الحكومة البريطانية زار القاهرة أمس واليوم، بناء على توجيهات من رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، لعقد مناقشات مع الهيئات المصرية حول الخطة المشتركة للسماح بعودة رحلات الطيران البريطانية إلى شرم الشيخ فى أسرع وقت ممكن.

وأشارت السفارة إلى أن الوفد ترأسه مبعوث رئيس الوزراء لأمن الطيران السير ويليام باتى، والتقى وزير الخارجية سامح شكرى، ووزير السياحة هشام زعزوع، والدكتورة فايزة أبو النجا، مستشار الرئيس للأمن القومى، واللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للأمن ومكافحة الإرهاب، والطيار محمود الزناتى، رئيس هيئة الطيران المدنى، وهيئات أمنية أخرى.

لافتة إلى أن الوفد نقل رسالة سياسية من كاميرون بأن المملكة المتحدة ستعمل بنشاط وعجالة وبالتفصيل مع الهيئات المصرية، للسماح بعودة رحلات الطيران العادية من وإلى شرم الشيخ فى أسرع وقت ممكن، حيث رحب الوفد بالتعاون المهنى عن كثب مع الهيئات المصرية فى الأسبوعين الأخيرين، للتأكيد على حماية الركاب المغادرين من شرم الشيخ.

وقالت السفارة فى بيانها "شدد الوفد على أن بريطانيا لن تتراجع أبدا عن التزامها بالعمل مع الحكومة المصرية لدحض الأعداء المشتركين والتهديدات الموجهة لرعايانا فى أوروبا، وشمال إفريقيا وغيرها من المناطق، وأكد الوفد الأهمية الاستراتيجية لاقتصاد مصرى قوى وآمن للمصالح البريطانية، كما أكد الوفد الحاجة لوقف المحاولات الإرهابية لتقويض الاقتصاد المصرى".

من جانبه قال السفير جون كاسن سفير بريطانيا بالقاهرة، "كانت بريطانيا أول من بدأ التحرك حول قضايا الأمن بمطار شرم الشيخ، ونريد أن نكون أول من يجد الحلول لعودة رحلات الطيران العادية فى أسرع وقت ممكن"، مضيفاً "هذا الأسبوع كبار خبراء أمن الطيران فى القاهرة من أجل ذلك. ولقد أظهرت محادثاتنا تقدما مشجعا للغاية، وأظهرت أيضا تحليلا مشتركا والتزاما متبادلا لتحقيق تقدم سريع، بالإضافة إلى أفكار مشتركة حول سبل المضى قدما للأمام، ولدينا الآن أسس قوية للاتفاق على خطة عمل مشتركة فى الأيام القادمة، وأن تعود رحلات الطيران البريطانية فى أسرع وقت ممكن".

وأضاف كاسن "أن اقتصاد مصرى قوى مع صناعة سياحة قوية فى القلب الاستراتيجى من هذه المنطقة الحيوية يعتبر من مصالح بريطانيا القومية، ولقد أظهرت الأحداث الأخيرة أنه يجب على كل دولة اتخاذ كل الخطوات الممكنة فى سبيل حماية رعاياها، وسوف تفعل بريطانيا ذلك، ولكننا لا يمكن أن نسمح لأى شىء بدفع بريطانيا ومصر بعيدا عن بعضهما البعض، أو بالتقليل من شأن الشراكة طويلة المدى بيننا فى الاقتصاد والأمن."

- بالفيديو..سفير بريطانيا بالقاهرة: شرم الشيخ آمنة وأتمنى عودة السائحين فى أسرع وقت

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