البرلمان الفرنسى يوافق على تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر بعد هجمات باريس

وافق البرلمان الفرنسي اليوم الخميس على مشروع قرار بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، بعد هجمات باريس التي أسفرت عن 132 قتيلا و352 جريحا.

وأفادت مصادر إعلامية أن رئيس الوزراء مانويل فالس ألقى خطابا طلب فيه تمديد حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر إضافية، كما حذر من لجوء الإرهابيين لاستخدام الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية في هجماتهم المقبلة.

ومن المقرر أن يعرض مشروع القرار غدا الجمعة على مجلس الشيوخ من أجل اعتماده بشكل نهائي.

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