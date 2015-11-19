أخبار عاجلة

ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

البرلمان الفرنسى يوافق على تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر بعد هجمات باريس

Google+ Print
البرلمان الفرنسى يوافق على تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر بعد هجمات باريس البرلمان الفرنسى يوافق على تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر بعد هجمات باريس
وافق البرلمان الفرنسي اليوم الخميس على مشروع قرار بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، بعد هجمات باريس التي أسفرت عن 132 قتيلا و352 جريحا.

وأفادت مصادر إعلامية أن رئيس الوزراء مانويل فالس ألقى خطابا طلب فيه تمديد حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر إضافية، كما حذر من لجوء الإرهابيين لاستخدام الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية في هجماتهم المقبلة.

ومن المقرر أن يعرض مشروع القرار غدا الجمعة على مجلس الشيوخ من أجل اعتماده بشكل نهائي.

- رئيس الوزراء الفرنسى: الإرهابيون قد يستخدموا أسلحة كيماوية

- فرنسا ستدعو الاتحاد الأوروبى لتشديد فحص جوازات السفر

- بعد الكشف عن انتحارية فجرت نفسها فى مداهمات سان دونى.. المدعى العام لباريس: من الصعب تحديد هويتها رسميًا لأنها مفتتة.. ويؤكد: الحل هو تحليل الحامض النووى للأشلاء فى بضع ساعات

- مصدر دبلوماسى: الرباط أبلغت باريس بوجود أباعود فى فرنسا
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365