بلجيكا تغلق المساجد المتطرفة وتقرر اعتقال العائدين من سوريا

أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها، أن السلطات البلجيكية قررت الاعتقال الفورى لكل عائد من سوريا، وإلزام المتطرفين بارتداء أساور فى أيديهم .

كما قررت بلجكيا إغلاق كافة المساجد التى تدعو للتطرف .

يأتى هذا على خليفة تورط البلجيكى عبد الحميد أباعود والذى انضم لداعش فى سوريا منذ عامين إلى هجمات باريس وتجنيد شباب من الدول الأوروبية للانضمام لمقاتلى داعش .

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