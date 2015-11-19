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إياد نصار : فعل جمهور «حارة اليهود» أدهشني .. وقناعاتي الشخصية تحدد أدواري

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إياد نصار : فعل جمهور «حارة اليهود» أدهشني .. وقناعاتي الشخصية تحدد أدواري إياد نصار : فعل جمهور «حارة اليهود» أدهشني .. وقناعاتي الشخصية تحدد أدواري

الفنان الأردني، إياد نصار

كتب : إنجي لطفي

أكد الفنان الأردني إياد نصار، أنه قد اندهش كثيرًا من رد فعل الجمهور عقب عرض مسلسل ” حارة اليهود “، والذي لقي إعجاب الجميع، وذلك خلال استضافته في برنامج “مكملين وانتم مروحين”، والذي يقدمه محمد نشأت، وشيماء حافظ على الراديو 90 90.

وأضاف ” نصار “، أن سر نجاحه  في العمل، هو اختياره للأدوار التي يقوم بها بدقةٍ شديدة، مما يتوافق مع شخصيته وتفكيره طوال الوقت، مشيرًا إلى ،ن حارة اليهود تناول موضوعًا هامًا مرت به في فترة من الفترات .

وأشار الفنان الأردني، إلى أنه يرفض تصنيف نفسه كفنان سنيمائي أو فنان تليفزيوني، موضحًا أنه يختار الأدوار التي سينجح بها سواء في التليفزيون أو السينما، قائلًا ما الداعي لتقديم عمل سينائي أفشل فيه، وأنا أتملك المقدرة على النجاح من خلال الشاشة الصغيرة ! .

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