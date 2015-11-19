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20 تنسيقًا أنثويًّا من مدونة Eleganza Bee

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الخميس 19-11-2015 07:20

تتمتع بشاير مؤسسة مدونة @Eleganza_Bee بذوق أنثوي جذب إليها متابعات من والخليج لتشاركهنّ بتنسيقاتها الأنيقة وتعطيهنّ من خبرتها في التنسيق لتحقيق أجمل إطلالة، وفي هذه الصفحة تشاركنا بشاير بـ 3 نصائح للسيدة الخليجية حتى تحصل على التنسيق المثالي لإطلالة أنثوية متكاملة .

اختاري المقاس المناسب
اختيار قطعة أصغر أو أكبر من مقاسك يعود عليك بنتائج سلبية غالبًا، اعرفي مقاسك بالتحديد عن طريق جدول المقاسات الموجود في مواقع التسوق وقومي بقياس جسمك لتسهل عليك مهمة اختيار المقاس.

تجنبي ازدحام الألوان
أنصحك بعدم ارتداء أكثر من 3 ألوان في الإطلالة نفسها -إلا في حالة القطع المشجرة- ، استعيني بعجلة الألوان المستخدمة في الرسم والديكور لتسهل عليك مهمة تنسيق الألوان، اختاري الألوان المتقاربة .
الفستان الأسود القصير بـ 20 تصميمًا لخريف وشتاء 2016
اختاري ما يناسب جسمك
قصة A في التنانير أو الفساتين هي الخيار المثالي لكل سيدة ، سواءً كانت تتمتع بشكل جسم كمثرى أو مثلث مقلوب.

شاهدي تنسيقات مدونة Eleganza Bee المميزة واتبعي نصائحها لتحصلي على الإطلالة الأنثوية المتكاملة.

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سيدتي

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