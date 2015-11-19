Fendi Timepieces تقدّم تشكيلة Selleria الجديدة

حولت Fendi Timepieces ساعة اليد التي تزين معصم السيدة الأنيقة إلى قطعة إكسسوار فاخرة قابلة للتغيير حسب الطلب مع ساعة Selleria الجديدة.

من خلال تشكيلات الألوان الجريئة وأفكار المزج الأنيقة بين الخامات الثمينة، تجمع أساور Selleria الجديدة بين أدق تفاصيل الحرفة الإيطالية ومقومات إتقان صناعة الساعات السويسرية في ساعة فريدة ترضي كافة الأذواق وتلبي جميع الرغبات.

وبفضل مجموعتها الأنيقة المكونة من 22 سواراً والتي تتماشى مع 13 علبة من ساعة Selleria، فإنها تتيح تشكيل مجموعات أنيقة تضم 286 تحفة إبداعية، وبذلك تبرز اللمسات التراثية والقدرة الفريدة للدار الرومانية “Roman Maison” لمواكبة الأفكار الإبداعية والابتكارية.

تشكيلة Selleria الجديدة:

ساعات عصرية وراقية بمزايا عدّة تطلّ أحدث تشكيلة من مجموعة ساعات Selleria بمزايا متعدّدة شأنها شأن المرأة الأنيقة التي تتحلّى بها. فهي تمتاز الآن بخطوط أكثر تحديداً، وبشكل أكثر أناقة إضافة إلى قرص جديد ومبهر مصنوع من عرق اللؤلؤ ومزيّن بزخرفات هندسيّة رائعة. ولا شكّ في أنّ دقّة الصنع المرتبطة بعلامة Fendi والبراعة اللافتة في إنجاز تصاميمها، ميزتان جليّتان إلى أبعد الحدود في تشكيلة Selleria الجديدة.

كما تُكمِّل هذه الساعات المترفة والأنثويّة إلى أبعد الحدود، باقة آسرة من الأحزمة السهلة التبديل والملوّنة بدرجات عديدة ساحرة، وهذا ما يجعلها الأكسسوار المثالي لجميع الأوقات والمناسبات.