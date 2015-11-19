بهذه الخطوات تحصلين على اطلالة "جيسيكا بيل"!

عندما نفكر بأكثر الألوان التي تليق ببعضها البعض لا يخطر ببالنا اللونين الأسود والأزرق، حيث أنهما لا ينتميان لنفس المجموعة اللونية، وكلاهما داكنان. غير أن الطريقة التي نسقتهما بها الممثلة الجميلة "جيسيكا بيل" Jesica Biel بدا غاية في الأناقة والروعة مع بعضهما البعض، وجعلتنا نرغب بتنسيق اطلالتنا القادمة بالأسود والأزرق.

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