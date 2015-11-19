أخبار عاجلة

ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

بهذه الخطوات تحصلين على اطلالة "جيسيكا بيل"!

Google+ Print

الخميس 19-11-2015 21:30

عندما نفكر بأكثر الألوان التي تليق ببعضها البعض لا يخطر ببالنا اللونين الأسود والأزرق، حيث أنهما لا ينتميان لنفس المجموعة اللونية، وكلاهما داكنان. غير أن الطريقة التي نسقتهما بها الممثلة الجميلة "جيسيكا بيل" Jesica Biel بدا غاية في الأناقة والروعة مع بعضهما البعض، وجعلتنا نرغب بتنسيق اطلالتنا القادمة بالأسود والأزرق.
تابعي جميع تفاصيل الاطلالة في العدد الجديد من مجلة سيدتي!

سيعجبك أيضاً:

الأمهات في هوليوود يتألقن على السجادة الحمراء

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي