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إضراب شامل بالقدس ..احتجاجا على قرار حظر للحركة الإسلامية

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إضراب شامل بالقدس ..احتجاجا على قرار حظر للحركة الإسلامية إضراب شامل بالقدس ..احتجاجا على قرار حظر للحركة الإسلامية

>تشهد مدينة القدس و"أراضي 48 " إضرابا شاملا اليوم الخمس وذلك احتجاجا على قرار الإسرائيلية حظر الجناح الشمالي للحركة الإسلامية.

وصرح رئيس لجنة المتابعة العربية العليا محمد بركة، بأن قرار الحكومة الإسرائية جاء لاعتبارات سياسية محضة، وانه اتخذ رغم اعتراض جهاز الأمن العام الإسرائيلي عليه.
>ودعت لجنة المتابعة العليا، فلسطينيي الداخل المحتل للمشاركة في التظاهرة التي ستنظم يوم السبت " 28 نوفمبر الجاري" في مدينة أم الفحم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مكاتب الحركة الإسلامية في مدينة أم الفحم، وإغلاق 17 مؤسسة تابعة للحركة في مختلف أنحاء فلسطين ، ومصادرة وثائق وملفات وأجهزة حاسوب بعد قرارٍ بحظرها واعتقال مسئول ملف القدس والأقصى فيها، سليمان أحمد، ومسؤول العلاقات الخارجية، يوسف عواودة، واستدعاء رئيس الحركة الشيخ رائد صلاح، ونائبه كمال خطيب.
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مصر 365

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