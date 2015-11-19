استطلاع لمركز بيو: غالبية المسلمين يكرهون تنظيم داعش

أكد مركز بيو للأبحاث أن الغالبية العظمى من المسلمين يكرهون تنظيم داعش الإرهابى، ذلك بحسب استطلاع أجراه المركز البحثى الأمريكى الرائد، فى 11 بلدا ذات كثافة سكانية مسلمة.

وأوضح المركز على موقعه الإلكترونى، الأربعاء، أن المسلمين من نيجيريا مرورا بالأردن وحتى أندونيسيا، أعربوا بشكل كبير عن آراء سلبية تجاه التنظيم الإرهابى، الذى ظهر فى العراق وسوريا، قبل عامين، وسيطر على أراضى واسعة من البلدين.

وأضاف، بحسب نتائج الإستطلاع الذى أجرى فى أبريل الماضى، أن الإستثناء الوحيد كان فى باكستان، حيث لم تعرب الأغلبية عن رأى محدد تجاه داعش ومثل المناهضين له 28% فقط. وعلى النقيض أعرب نحو 99% من اللبنانيين، المشاركون فى الإستطلاع، عن رفضهم للتنظيم، وقد شملت العينة مسلمين سنة وشيعة ومسيحيين.

وجاءت الأردن الثانية، بين الدول ذات الأغلبية المسلمة، من حيث كراهية ورفض داعش، حيث أعرب 95% عن آراء سلبية، ثم الأراضى الفلسطينية بنسبة رفض 84% حيث أعرب 92% من سكان غزة و79% من سكان الضفة الغربية عن وجهات نظر سلبية تجاه داعش.

وأعرب 6 من بين كل 10 أشخاص عن آراء مناهضة للتنظيم الإرهابى، فى كل من اندونيسيا ونيجيريا وبوركينا فاسو وماليزيا والسنغال، حيث شملت العينة جماعات مختلفة من هذه البلدان. وفى تركيا أعرب 8% عن آراء إيجابية تجاه التنظيم و19% لم يبدون توجه محدد.

وبينما تعانى نيجيريا بشدة من عنف تنظيم بوكوحرام الإرهابى، فإن 66% من مسيحيى ومسلمى البلاد أعربوا عن كراهيتهم لداعش، ومع ذلك فإن 20% من المسلمين أبدوا وجهات نظر مؤيدة له.

وبشكل عام زاد القلق سواء فى الدول الغربية وتلك ذات الأغلبية المسلمة، تجاه التنظيم الذى يعيث فى أرض فسادا داخل سوريا والعراق وبدأ فى تنفيذ عمليات إرهابية كبيرة فى الخارج، اخرها كان هجمات باريس التى أسفرت عن مقتل أكثر من 130 شخصا.