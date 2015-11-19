الجيش السورى يلحق خسائر بـ"داعش" فى حلب والنظام يخلى منازل فى اللاذقية

>أفاد مصدر عسكرى سورى بأن وحدات من الجيش النظامي والقوات المسلحة العاملة في حلب ألحقت خسائر بتنظيم "داعش" الإرهابي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المصدر قوله اليوم الخميس "إن وحدة من الجيش قضت على تجمعات لتنظيم "داعش" في مدينة الباب بالريف الشمالي الشرقي وأوكار التنظيم، موضحا أن وحدات من الجيش دمرت آليات بمن فيها في عمليات على أوكار وتحركات التنظيمات المسلحة في قرية العامرية بالريف الجنوبي".

وأشار المصدر إلى مقتل كامل أفراد مجموعة مسلحة تابعة لما يسمى بـ"لواء الحرية الإسلامية" مع متزعمها خلال عملية لوحدة من الجيش في ريف حلب الجنوبي الغربي.

من ناحية أخرى أصدرت سلطات النظام السوري، اليوم الخميس، أوامر عاجلة بالإخلاء لعشرات المنازل التي يقطنها مواطنون سوريون بجوار مطار "حميميم" في مدينة "جبلة"، والذي تقلع منه وتهبط في مدرجه الطائرات العسكرية الروسية، وذكرت قناة العربية الحدث الإخبارية أن السلطات لم تمهل المواطنين أو تتريث كي تجد لهم سكنا بديلا أو تمنحهم تعويضا ماليا مناسبا.

وكان سلاح الجو الروسي قد نفذ 85 طلعة جوية، الأسبوع الماضي، استهدف خلالها 277 موقعا للإرهابيين في أرياف (حلب ودمشق واللاذقية وحماة وحمص وإدلب)، بسوريا.

>