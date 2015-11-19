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الإسماعيلي لـ في الجول: سنواجه الإفريقي والترجي وديا خلال معسكر تونس

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الإسماعيلي لـ في الجول: سنواجه الإفريقي والترجي وديا خلال معسكر تونس الإسماعيلي لـ في الجول: سنواجه الإفريقي والترجي وديا خلال معسكر تونس

سيخوض الإسماعيلي ثلاث مواجهات ودية ضد فرق الترجي والإفريقي والبنزرتي خلال معسكر تونس الذي سينظمه الفريق في الأيام المقبلة.

وتأجلت مباراتي الدراويش ضد الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز وسيخوض مباراته الرسمية المقبلة يوم 16 ديسمبر المقبل ضد غزل المحلة.

واستبعد المدرب أحمد حسام ميدو المهاجم النيجيري كينيث من قائمة اللاعبين الـ22 الذين سينضمون للمعسكر بسبب إصابته التي تحتاج لعلاج لا يقل عن 10 أيام.

وأكد سيد متولي مدير الفريق والقائم بأعمال مدير الكرة لـFilGoal.com أن الفريق سيبدأ معسكره يوم الأربعاء المقبل وحتى 6 ديسمبر المقبل.

وأشار سيد إلى أن الإسماعيلي قد يخوض مباراة ودية رابعة ضد فريق أهلي طرابلس الليبي الذي طلب مواجهة الدراويش وأنه سيسبق البعثة للاطمئنان على ترتيبات المعسكر وملاعب التدريب.

واختار ميدو للمعسكر كل من: محمد صبحي ومحمد عواد ومحمد مجدي في حراسة المرمى.

ومن المدافعين بهاء مجدي وأحمد سمير فرج وشوقي السعيد وسعد حسنى وطه عادل وأحمد هاني وباهر محمدي.

ومن لاعبي الوسط حسنى عبد ربه ومحمود عبد العزيز وعمر الوحش وإبراهيم حسن وتوريك جبرين وأحمد سمير ومحمود شيكابالا ومصطفى عفروتو وكريم الضو.

وفي الهجوم إيمانويل باناهيني ومروان محسن ومحمد علاء لالا.

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