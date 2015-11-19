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التعليم : إجازة لطلاب المدارس في 13 محافظة الأحد والاثنين بسبب المرحلة الثانية للانتخابات

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التعليم : إجازة لطلاب المدارس في 13 محافظة الأحد والاثنين بسبب المرحلة الثانية للانتخابات التعليم : إجازة لطلاب المدارس في 13 محافظة الأحد والاثنين بسبب المرحلة الثانية للانتخابات

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور الهلالي الشربيني

قررت وزارة التربية والتعليم، منح طلاب المدارس في الـ 13 محافظة التي تجري فيها المرحلة الثانية للانتخابات، إجازة من الدراسة يومي الأحد والاثنين المقبلين.

وقال هاني كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن ما تم من إجراءات خاصة بالمدارس في المرحلة الأولى سيعمم على مدارس المرحلة الثانية من الانتخابات، مشيرًا إلى أنه تقرر منح جميع المدارس في المحافظات الـ 13 إجازة يومي الأحد والاثنين المقبلين، على غرار ما تم في المرحلة الأولى.

تبدأ يومي الأحد والاثنين المقبلين، المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية 2015، يشارك فيها  27 مليونًا و503 آلاف و913 ناخبًا هم عدد من لهم الحق في التصويت، في 13 محافظة.

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