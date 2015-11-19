مش عياقة ده علاج.. ثقب الأذن الداخلية يقلل الصداع النصفى

إذا كنت مريضا بالصداع النصفى وتعانى منه، فهذا قد يجعل حياتك اليومية كابوسا.>وفى تقرير نشر بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح أن الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفى، يمكنهم التغلب عليه عن طريق ثقب فى الأذن الداخلية يسمى daith، حيث إنه يساعد على التقليل من أعراض الصداع النصفى أو الشفاء منه تماما.

وقال دكتور Dr Cohn، إن الوخز بالإبر فى مناطق معينة بالغضروف توفر بعض الراحة للشخص، ويجب عند ثقب منطقة daith، وجود درجة من الحذر، كما يجب على جميع المرضى أيضا تواصل العلاج الذى وصفه الطبيب، ومن الضرورى اتباع بعض التعليمات الصحية واتباع أنماط النوم الصحية وإجراء تغييرات على النظام الغذائى، حيث يجب أن يحتوى على الماغنسيوم وفيتامين ب2.

وكما جاء فى التقرير فإن الصداع النصفى عادة ما تكون أعراضه آلام شديدة وخفقان فى الجبهة أو على جانبى الرأس، بالإضافة إلى وجود أعراض أخرى كالغثيان وزيادة الحساسية من الضوء والصوت، مشيرا إلى أن الصداع النصفى حالة شائعة تؤثر على حوالى واحد من كل خمس نساء وحوالى واحد من كل 15 رجلا، وعادة ما يبدأ فى مرحلة البلوغ .

ووفقا للتقرير فإن سبب الصداع النصفى غير معروف، ويعتقد أنه نتيجة لتغيرات مؤقتة فى المواد الكيميائية والأوعية الدموية فى الدماغ، ومن الممكن أن تلعب الجينات دورا فى الإصابة بالصداع النصفى، ووجد أن هناك بعض المحفزات المسببة للمرض كالإجهاد والتعب وبعض الأطعمة.