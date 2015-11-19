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القبض على عاطلين بحوزتهما سلاح آلى و44 طلقة نارية فى القصاصين بالإسماعيلية

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القبض على عاطلين بحوزتهما سلاح آلى و44 طلقة نارية فى القصاصين بالإسماعيلية القبض على عاطلين بحوزتهما سلاح آلى و44 طلقة نارية فى القصاصين بالإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، بالاشتراك مع فرع البحث الجنائى لغرب الإسماعيلية ومباحث مركز القصاصين، من القبض على عاطلين بحوزتهما سلاح آلى وخزنتين و44 طلقة من ذات العيار، ودراجة نارية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود إخطار من العقيد محمد العقيد محمد طلعت رئيس فرع البحث الجنائى لغرب الإسماعيلية، بأنه أثناء قيام الرائد محمود على رئيس مباحث القصاصين ومعاونيه النقباء هانى الغندور ومصطفى جبر ومحمد سعد ومحمود عبداللطيف معاونى المباحث بتفقد الحالة الأمنية بدائرة مركز القصاصين تمكنوا من ضبط شخصين أثناء استقلالهما دراجة نارية وباستجوابهما تبين أنهما كل من "ج. ح. ا" 21 سنة عاطل مقيم الكوع دائرة المركز، و"ص. س. س" 21 سنة عاطل مقيم الصالحية محافظة الشرقية بحوزتهما بندقيه آلية وخزينة وعدد 44 طلقة ودراجة نارية.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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