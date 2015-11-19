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مشاجرة ببولاق الدكرور بسبب "سلك دش" تنتهى بمقتل مواطن على يد جاره

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مشاجرة ببولاق الدكرور بسبب "سلك دش" تنتهى بمقتل مواطن على يد جاره مشاجرة ببولاق الدكرور بسبب "سلك دش" تنتهى بمقتل مواطن على يد جاره
فتحت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار على محجوب رئيس النيابة، تحقيقات موسعة فى واقعة مقتل مواطن بمنطقة بولاق الدكرور على يد جاره، حيث أمرت النيابة بدفن وتشريح جثة المجنى عليه، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم، للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

كشفت تحقيقات النيابة، أن المجنى عليه كان على خلاف دائم مع المتهم، بسبب خلافات الجيرة، حيث إن المتهم كان قد اعتاد أن يمرر سلك الدش الخاص به من أمام "الشباك" الخاص بالمجنى عليه، وهذا ما دفعهم للتشاجر عدة مرات، وانتهى الأمر بأن استل المتهم سكيناً وطعن به المجنى عليه 3 طعنات نافذة، وفر هارباً.

تم نقل المصاب إلى المستشفى العام ببولاق وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات، حيث انتقل فريق من النيابة إلى المستشفى، وبمناظرة جثة المجنى عليه، تبين أنه فى العقد الرابع من العمر ومصاب بعدة طعنات نافذة فى الصدر والبطن، فطلبت النيابة تقرير مفتش الصحة وأمرت بدفنه وتشريحه.

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مصر 365