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ضبط مشبك وزيت طعام وفول مجهولى المصدر فى حملة تموينية بطنطا

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ضبط مشبك وزيت طعام وفول مجهولى المصدر فى حملة تموينية بطنطا ضبط مشبك وزيت طعام وفول مجهولى المصدر فى حملة تموينية بطنطا
شن ضباط إدارة مباحث بالغربية حملة تموينية بمدينة طنطا، أسفرت عن ضبط 50 لفافة مشبك و3 براميل زيت طعام بدون بيانات توضح تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، و20 جوال فول مستورد زنة الواحد 25 كيلو جراما بدون فواتير توضح مصدره.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، بتمكن ضباط الإدارة من ضبط "حمدى ش إ ح" 37 سنة صاحب حلوى بمنطقة العجيزى أول طنطا وبحوزته (50 لفافة مشبك، و3 براميل زيت طعام) بدون بيانات توضح تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية فى المحضر رقم 25194 جنح أول طنطا، وضبط "محمد أ م ع" 52 سنة صاحب محل حبوب بشارع الجلاء ثان طنطا - مقيم شارع المعتصم - دائرة القسم، وبحوزته (20) جوال فول مستورد زنة الجوال 25 كيلو جراما بدون فواتير تدل على مصدرها فى المحضر رقم 28389 جنح قسم ثان طنطا، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365

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