ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 8 لفافات بانجو بمركز المحلة

تمكن ضباط مباحث مركز المحلة، من ضبط 3عاطلين وبحوزتهم 8 لفافات بانجو تزن 3كيلو وربع بقصد الاتجار ومبالغ مالية.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارًا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية بتمكن ضباط مباحث مركز المحلة تحت إشراف العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والعقيد وليد الجندى وكيل الفرع، والمقدم أحمد كوهية مفتش مباحث مركز المحلة، من ضبط "محمد ال ع ال" 33سنة عاطل، و"أحمد م ع أ ش 32سنة" مقيمان بقرية طنبارة - مركز المحلة وبحوزتهما (3 كيلو بانجو ومبلغ 175 جنيها بقصد الاتجار فى المحضر رقم 56840 جنايات مركز المحلة، ورفعت ح ط م 59سنة عاطل- مقيم بقرية محلة أبو على مركز المحلة وبحوزته (8 لفافات من مخدر البانجو تزن ربع كيلو ومبلغ 405 جنيهات بقصد الاتجار، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة العامة التحقيق).