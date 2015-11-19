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العثور على جثة مجهولة داخل الرياح التوفيقى بميت غمر

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العثور على جثة مجهولة داخل الرياح التوفيقى بميت غمر العثور على جثة مجهولة داخل الرياح التوفيقى بميت غمر
عثر أهالى مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية على جثة داخل مياه الرياح التوفيقى.

تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السعيد عمارة، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مركز شرطة ميت غمر بعثور الأهالى على جثة داخل الرياح التوفيقى.

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد نويق، رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتبين أن الجثة عارية تمامًا، وهى لشاب يتراوح عمره ما بين 30 إلى 35 سنة، ولم يتم التعرف عليه بسبب وجوده داخل المياه لمدة كبيرة تقارب العشرة أيام، مما أدى إلى ضياع ملامح الوجه، وجار تحرير محضر بالواقعة، وطلب النيابة العامة لمعاينة الجثة، ونقله إلى مشرحة مستشفى ميت غمر المركزى.
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