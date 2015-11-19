حبس 7 متهمين جدد فى واقعة السطو المسلح على محل "جواهرجى" بالهرم

أمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد أبو الحسب رئيس النيابة، بحبس 7 متهمين جدد فى واقعة السطو المسلح على محل جواهرجى بمنطقة الهرم وسرقة 10 كيلو جرامات من المشغولات الذهبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان ملثمون قد هاجموا فى ساعة متأخرة من مساء ثلاثاء الأسبوع الماضى، أحد محال الذهب الكائنة بمنطقة الهرم بالجيزة، أطلقوا خلالها وابلا من الأعيرة النارية تجاه العاملين بداخله، ما أدى إلى إصابة عامل بعدة طلقات فى القدم، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، واستولى المسلحون على ما يقرب من 12 كيلو من المشغولات الذهبية.