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إحالة سورى وزوجته لنيابة الشئون المالية بتهمة سرقة عملاء البنوك بالمقطم

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إحالة سورى وزوجته لنيابة الشئون المالية بتهمة سرقة عملاء البنوك بالمقطم إحالة سورى وزوجته لنيابة الشئون المالية بتهمة سرقة عملاء البنوك بالمقطم
أحال علاء عوض، وكيل نيابة المقطم، بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، تشكيلا عصابيا مكونا من رجل وزوجته سوريى الجنسية، إلى نيابة الشئون المالية والتجارية تمهيدا لإحالتهما إلى المحكمة الاقتصادية، لاتهامهما بالاستيلاء على العديد من بيانات البطاقات الائتمانية الخاصة بعملاء البنوك.

كشفت تحقيقات النيابة عن تلقى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من مسئولى أحد البنوك، عن رصد مجهول يتم العديد من علميات الشراء لأجهزة إلكترونية وهواتف محمولة باستخدام بيانات بطاقة ائتمانية خاصة بعملاء البنك، وذلك لدى إحدى شركات التسوق الإلكترونى، واعترض أصحاب تلك البطاقات على هذه العمليات لعدم قيامهم بتنفيذها، ما ألحق بالبنك أضرارا مادية.

وأكدت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، أن وراء ذلك النشاط كلا من: "عبد العزيز. م"، سوري، دخل البلاد عام 2012، ومقيم بها حتى الآن بطريقة غير شرعية، و"رضا. ع" زوجة الأول، وتم ضبطهما، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارهما السابق.

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مصر 365