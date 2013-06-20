أسامة كمال يتطرق لانفراد "الوطن" بتسجيلات مبارك في "القاهرة 360"

كتب : فاطمة النشابي منذ 1 دقيقة

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تطرق الإعلامي أسامة كمال، في برنامجه القاهرة 360، على شاشة القاهرة والناس، لانفراد جريدة "الوطن" بنشر تسجيلات للرئيس السابق حسني مبارك، داخل مستشفى سجن طرة، كما تطرق كمال إلى حالة السجال بين جريدة "الوطن" وجريدة "اليوم السابع" بعد أن كذبت الأخيرة انفراد "الوطن" السابق بالتسجيل مع مبارك.

يمكنك مشاهدة الملف التفاعلي على الرابط التالي:

http://www.elwatannews.com/hotfile/details/285

يمكنك متابعة الحلقة الأولي علي الرابط التالي:

"الوطن" تنشر تسجيلات صوتية لـ"مبارك": كان بمقدورى الاستمرار فى الحكم لكننى تنحيت حفاظاً على أرواح الناس

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