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مصادر: خطة أمنية مشددة لتأمين الانتخابات خاصة بجنوب وشمال سيناء

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مصادر: خطة أمنية مشددة لتأمين الانتخابات خاصة بجنوب وشمال سيناء مصادر: خطة أمنية مشددة لتأمين الانتخابات خاصة بجنوب وشمال سيناء
انتهت المصرية من كافة استعداداتها للمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، والتى ستبدأ يوم السبت القادم بتصويت المصريين بالخارج، حيث شملت الاستعدادات تسكين القضاة والاستقرار على اختيار اللجان الانتخابية وأجهزة تصويت المصريين بالخارج بالتعاون مع الوزارات المعنية.

وقالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" إن الاستعدادات الأمنية على أعلى مستوى، وإن هناك تنسيقا تاما بين وزارة الداخلية والجيش لتأمين مقار الانتخابات والقضاة وتشديد الإجراءات الأمنية خاصة فى محافظتى جنوب وشمال سيناء خلال الانتخابات، مؤكدة أن الانتخابات بالمحافظتين ستتم بصورتها الطبيعية.

وقالت المصادر إن هناك تكليفات وتوجيهات بتشديد الإجراءات الأمنية والتعامل بكل حسم وقوة مع الخارجين عن القانون، أو من سيحاولون إثارة البلبة والفوضى خلال العملية الانتخابية.

وأوضحت المصادر أن رئيس الوزراء اطلع خلال اليومين الماضيين على كافة خطط التأمين اللازمة، ودور وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بتوفير اللجان الانتخابية، ووزارة الاتصالات فيما يتعلق بالتجهيز لتصويت المصريين بالخارج، وتوافر كافة الاحتياجات اللوجستيه والإدارية.

ولفتت إلى أن غرفة العمليات المركزية لمجلس الوزراء ستبدأ مهام عملها فى متابعة المرحلة الثانية للانتخابات بداية من يوم الأحد القادم مع انطلاق التصويت للمصريين فى الداخل بمشاركة ممثلين عن كافة الوزارات والجهات المعنية بالعملية الانتخابية، وبحضور الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية الذى سيجرى اتصالات عبر الفيديو كونفرانس بالمحافظين التى ستجرى الانتخابات للمرحلة الثانية فى محافظاتهم.

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مصر 365

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