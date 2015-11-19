سقوط تشكيل عصابى يتزعمه عاطل سرق 8 ملايين جنيه من رواد البنوك بالجيزة

ألقت مباحث الجيزة، القبض على تشكيل عصابى يتزعمه عاطل بالاشتراك مع زوجته وربة منزل واثنين آخرين متورطين فى تتبع رواد البنوك وسرقتها، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بسرقة 8 ملايين جنيه من الضحايا.

وردت معلومات للواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تفيد بقيام عاطل يدعى "أحمد.ا" وشهرته "فرخة" بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تتبع رواد البنوك وسرقتها، وكشفت التحريات أن المتهم يستعين بزوجته "دعاء.م" وربة منزل تدعى "هالة.ا" واثنين آخرين فى سرقة الضحايا.

وبإعداد كمين له تمكن المقدم علاء فتحى رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، ومعاونه الرائد هيثم خلف، من ضبط المتهم وزوجته وربة المنزل.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب عدة وقائع سرقة بلغت حصيلتها 8 ملايين جنيه، وضبط بحوزة المتهم كارنيهات مزيفة إحداها منسوب لنقابة الإعلاميين، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة وتولت النيابة التحقيق.