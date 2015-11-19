التعليم:إجازة رسمية الأحد والاثنين لإجراء الانتخابات بمدارس 13محافظة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن منح طلاب مدارس الـ"13 محافظة والتى تجرى فيها المرحلة الثانية للانتخابات إجازة من الدراسة يومى الأحد والاثنين المقبلين .

وقال هانى كمال المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، إن ما تم من إجراءات خاصة بالمدارس فى المرحلة الأولى سيعمم على مدارس المرحلة الثانية من الانتخابات، مشيرا إلى أنه تقرر منح جميع المدارس فى المحافظات الـ" 13 إجازة يومى الأحد والاثنين المقبلين على غرار ما تم فى المرحلة الأولى.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم الوزارة، فى صريحات خاصة لـ"اليوم السابع" بالنسبة لمرحلة الإعادة، تمنح فقط المدارس التى يتم تخصيصها مقارا لدوائر الإعادة فقط مع استمرار الدراسة فى باقى المدارس التى لا يوجد فيها تصويت، مؤكدا أن الوزارة حريصة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة للقائمين على اللجنة، من عمال خدمات وخلافة وحفاظا على أثاثات المدرسة من الناخبين وخدمة القائمين على الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن العمال ليس لهم علاقة بالعملية الانتخابية والجزء الفنى فيها.