علامات فقر الدم تظهر على الأظافر

الكشف عن فقر الدم

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العلامات الظاهرة لفقر الدم

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فقر الدم من الأمراض الشائعة، والتى تحدث بصورة أساسية نتيجة لنقص العناصر الهامة بالجسم، وهو الأمر الذى يعد نتيجة طبيعية لاتباع الأنظمة الغذائية غير الصحية.>التحاليل المعملية وصورة الدم الكاملة، هى الطريقة الصحيحة لتشخيص فقر الدم، وتتم بواسطة سحب عينة صغيرة من الدم وتحليل نسب العناصر الموجودة بها، وحجم النقص، وغالبا ما يتم العلاج بواسطة تناول العلاجات التعويضية للعناصر التى تعانى فقرا بالدم.>عن العلامات التى يمكن ملاحظتها على مريض فقر الدم، قال استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر الدكتور محمد لطفى الساعى، إن البشرة والشعر والأظافر من أهم الأعضاء التى يمكن من خلالها الاستدلال على الإصابة بفقر الدم.

وأوضح "الساعى" أنه على سبيل المثال فتغير لون الجلد أسفل الأظافر إلى اللون الأبيض، يعد من المؤشرات القوية التى تدل على الإصابة بفقر الدم والأنيميا.

ونبه أن ذلك الأمر يتطلب سرعة التوجه للطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة، وتناول المكملات الضرورية لعلاج فقر الدم.