لبنى القاسمي: الإمارات حققت إنجازات على صعيد التمكين

قالت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة جامعة زايد، إن الدولة حققت إنجازات تاريخية على صعيد تمكين المرأة والارتقاء بقدراتها ومكانتها في المجتمع، وتحويل تلك الغايات المثلى واقعاً ملموساً وخريطة طريق تلوح في الأفق يوماً بعد يوم إنجازاتها وملامحها التي تستقطب اهتمام وتقدير العالم أجمع.

وأضافت معاليها، تعليقاً على انتخاب معالي أمل القبيسي رئيسة للمجلس الوطني الاتحادي، أن ذلك القرار يؤكد الرؤى الثاقبة للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات، واستكمالاً وحصاداً للفلسفة السامية للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونتاجاً للجهود الحثيثة والرعاية الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

أحرف من نور

وأضافت معاليها: «اليوم هو يوم سيسطر بأحرف من نور في تاريخ بناء دولتنا التي تناغمت فيها خطى التنمية وتعزيز مكانة دور المرأة، لكونها مكوناً أساسياً وركيزة داعمة لتطور ونهضة بلدنا».

ونوهت معاليها بأن انتخاب معالي أمل القبيسي أول امرأة تترأس المجلس الوطني الاتحادي لهو سابقة غير معهودة في تاريخ منطقتنا، ودلالة ساطعة على أن بناء الأوطان على أسس المساواة إنما ينطلق من الاعتماد على كل الكوادر والكفاءات البشرية ذكوراً وإناثاً، كما أنه يبعث برسالة إلى العالم ستختصر الكثير والكثير مع تناغم وتتابع مفردات الحداثة والتقدم في دولة الإمارات التي راعت وتوازنت فيها خطى التنمية والتطور، والحفاظ على مخزون القيم والتقاليد لديننا الإسلام الحنيف، ولدولتنا أعز الله ازدهارها ونماءها.

وتوجهت معاليها بأسمى آيات التهنئة إلى معالي أمل القبيسي، بمناسبة توليها مهامها الجديدة، داعيةً الله عز وجل أن يكلل مساعيها في خدمة بلدها تحت مظلة المجلس بالخير والنجاح والسداد.