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22 ديسمبر| الحكم على «بديع» و198 آخرين بـ«أحداث السويس»

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22 ديسمبر| الحكم على «بديع» و198 آخرين بـ«أحداث السويس» 22 ديسمبر| الحكم على «بديع» و198 آخرين بـ«أحداث السويس»

قررت المحكمة العسكرية، حجز محاكمة 199متهمًا في قضية “أحداث السويس”، ومن بينهم ” محمد بديع – محمد البلتاجي – صفوت حجازي – أحمد محمود أمين – سعد خليفة “، والمتهمين فيها بارتكاب أعمال إرهابية بالسويس، وذلك بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة والنهضة، للنطق بالحكم بجلسة الـ22 من ديسمبر المقبل .

واستمعت المحكمة خلال جلساتها إلى أقوال الشهود، ومرافعة الدفاع عن المتهمين، فضلًا عن مرافعة النيابة العامة، كما استمعت إلى حديث عددٍ من المتهمين قبل أن تُحجز القضية للنطق بالحكم .

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تُهم ” التحريض على العنف – ارتكاب أحداث عنيف وشغب بمحافظة السويس – حرق 5 مدرعات للجيش – عدة كنائس – قتل نحو 33 شخصًا من المدنيين – التحريض على القتل والاعتداء على قوات الجيش في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة ” .
> وكانت قد أسندت النيابة للمتهمين، اتهامات بـ” إثارة أعمال العنف – تكدير السلم العام – القتل – تدمير ممتلكات عامة وخاصة – وتخريب كنائس ومنشآت حكومية وسيارات شرطة – 5 مدرعات من قوات تأمين مدينة السويس التابعة للجيش الثالث “، يومي 14 و16 أغسطس عام 2013 بعد فض اعتصامي ميليشيات جماعة الإخوان الإرهابية في رابعة والنهضة بتحريض من المتهمين الأوائل لباقي المتهمين في القضية.
> ويذكر أنه عقب الأحداث والقبض على بعض المتهمين، والتحقيق معهم تم إحالتهم للنيابة العسكرية، التي انهت تحقيقاتها بإحالة المتهمين إلى المحاكمة العسكرية.

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