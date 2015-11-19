حملة مجانية للكشف المبكر عن الفيروسات الكبدية بجامعة طنطا

بدأت فعاليات الحملة المجانية للكشف المبكر عن الفيروسات الكبدية بجامعة طنطا، وذلك في إطار تفعيل دور الجامعة فى تقديم الخدمة الطبية والوقائية المجانية للطلاب وتوفير العلاجات الجديدة للتخلص من فيروس الكبد الوبائى (سى) برعاية الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس الجامعة.

يذكر أنه تم عقد اجتماع موسع برئاسة الدكتور حامد الشرقاوى المشرف العام على الادارة الطبية للجامعة، وبحضور مدير المركز الإعلامي للجامعة، ومدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومندوبي كليات الجامعة، والدكتور مجدي عطية مدير مكتب "حبيب العلمي" بمنطقة الدلتا، لمتابعة الآليات الثابتة لعملية الفحص، وتم الإتفاق علي يتم إجراء الفحص الطبي السريع للكشف عن الفيروس فى خمس دقائق من قبل متخصصين و يتم الفحص علي جميع طلاب الجامعة في كلياتهم الخاصة.

وقال بيان للجامعة اليوم، أن الحملة بدأت بفحص الراغبين من طلاب كلية التجارة في الفترة من 14-19 نوفمبر الجاري، وتحديد الفترة من 21-26 من نفس الشهر لطلاب كلية الحقوق، والفترة من 5-10 ديسمبر لطلاب الهندسة، والفترة من 12-17 من نفس الشهر لطلاب التربية الرياضية والزراعة، والفترة من 19-24 من نفس الشهر لطلاب التربية، والفترة من 26-31من نفس الشهر لطلاب التربية النوعية، والفترة من 2-7 يناير لطلاب الطب والصيدلة وطب اسنان، والفترة من 9- 14 من نفس الشهر لطلاب العلوم، و من 16 -18 من نفس الشهر لطلاب التمريض.

وتم تحديد طرق الإستعلام عن مواعيد وأماكن الكشف بالكلية من خلال مكتب الإستعلام بمقر إدارة رعاية الشباب بالكليات، وسيتم إخطار الطلاب المصابين تليفونياً من قبل الإدارة الطبية للبدء في مرحلة العلاج.