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حصر المزارعين الأميين بأسوان لتنفيذ برنامج الهيئة العامة لتعليم الكبار

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حصر المزارعين الأميين بأسوان لتنفيذ برنامج الهيئة العامة لتعليم الكبار حصر المزارعين الأميين بأسوان لتنفيذ برنامج الهيئة العامة لتعليم الكبار
بدأت مديرية الزراعة بمحافظة أسوان، فى حصر المزارعين من الأميين، استعداداً لتنفيذ برنامج الهيئة العامة لتعليم الكبار التابعة لمجلس الوزراء.

وصرحت المهندسة مفيدة الخولى، وكيل وزارة الزراعة بأسوان، بأن برنامج الهيئة العامة لتعليم الكبار، يهدف لمحو أمية المزارعين الموجودين بمحافظة أسوان، ورفع الوعى لدى المزارع الأسوانى فى تلقى الإرشادات الزراعية التى تساعده فى زراعة الأرض وزيادة الإنتاج.

وأوضحت "الخولى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بأنه جار حصر بيانات المزارعين الذين لا يجيدون القراءة والكتابة بالتنسيق مع الإدارات الزراعية بالمراكز والقرى بالمحافظة، تمهيداً لتنفيذ البرنامج عقب انتهاء الحصر.

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