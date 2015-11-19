مهاجم الزمالك السابق يعيد عملية جراحية خطيرة في عينه بسبب الصلاة

دافع عمرو جمال مهاجم الأهلي عن انضمامه لصفوف منتخب مصر رغم عدم مشاركته أساسيًا مع الفارس الأحمر هذا الموسم.

وصرح عمرو جمال عبر قناة تن "كوبر يبحث عن اللاعب الذي يتناسب مع تفكيره وطريقة لعبه".

وعن الانتقادات الموجهة لكوبر بشأن استبعاد عناصر مميزة من الأندية الأخرى، رد مهاجم الأهلي "المنتخب حق مشروع لأي لاعب".

ودافع عن نفسه قائلاً "في الفترة الأخيرة لعبت مع الأهلي في كأس مصر، وسجلت هدفين في بطولة الكونفدرالية".

وأشار إلى أن الجهاز الفني للمنتخب يعتمد على لاعبي الأهلي والزمالك، لأنهم الأكثر جاهزية، إضافة إلى أن بطولة الدوري لا تزال في بدايتها.

وأضاف "كوبر يهتم بي في التدريبات، ومقتنع بقدراتي، وبالنسبة لي فإن المران مثل مباراة 90 دقيقة".

وعن زميله في الفراعنة أحمد حسن كوكا أوضح "هو لاعب وإنسان جيد للغاية، أعرفه جيدًا وأتواصل معه كثيرًا، ولديه ميزة هامة".

وتابع "اللاعب المحترف لا يشعر أن أضواء الإعلام مسلطة عليه مثل لاعبي الأهلي والزمالك، باستثناء محمد صلاح".

واستدرك "لكن كوكا، لا يشغل باله بكل هذه الأمور، بل يركز في الملعب فقط، ويستمع جيدًا للتعليمات، وتطور مستواه".

وواصل "كوكا لا يشعر بالحرج من الاستماع لنصائحي خلال التدريبات، رغم أنني أكبر منه بعام واحد فقط".

وأتم مهاجم الأهلي "شخصية كوكا ساهمت كثيرًا في نجاحه بأوروبا، وأتمنى له مزيد من التوفيق".