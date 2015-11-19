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فوز 40 طالب وطالبة فى الانتخابات الطلابية بجامعة جنوب الوادى

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فوز 40 طالب وطالبة فى الانتخابات الطلابية بجامعة جنوب الوادى فوز 40 طالب وطالبة فى الانتخابات الطلابية بجامعة جنوب الوادى
أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات الطلابية بجامعة جنوب الوادى فوز 40 طالب وطالبة فى 20 كلية ومعهد، ففى كلية الأعلام فازت برئاسة الاتحاد الطالبة فاطمة الزهراء حمدى وبمنصب النائب الطالب مينا مدحت وفاز أحمد حسين أحمد برئاسة اتحاد كلية الطب وأحمد قرشى عباس دندارى بمنصب نائب رئيس الاتحاد و فوز عمر رزق سلامة برئاسة اتحاد كلية الحقوق ومحمود رشدى أمين بمنصب نائب رئيس الاتحاد وفى كلية الزراعة فاز الطالب محسن محمد برئاسة أتحاد الكلية و علاء محمود بمنصب النائب فيما فاز ياسر عبدالفتاح حسن بمنصب رئيس اتحاد كلية التربية بالغردقة و سارة هشام بالنيابة.

وبحسب بيان للجامعة اليوم، فاز جمال مصطفى سيد بمنصب رئيس اتحاد طلاب كلية التمريض و عبدالقادر السيد محمود بمنصب نائب رئيس الاتحاد و فوز سعدنى جمال يوسف برئاسة المعهد الفنى للتمريض و أحمد عبجالبارى محمد بمنصب نائب الاتحاد وفى كلية الأداب فاز إسلام أحمد طلبه برئاسة الاتحاد و محمود عبدالجبار أحمد بنائب رئيس الاتحاد وفوز محمد عبدالرازق يوسف برئاسة كلية الهندسة و سيد منصور أبوالفضل بنائب رئيس الاتحاد وفى كلية الأثار فاز موسى شحاته موسى برئاسة الكلية و إسلام محمد فهمى بمنصب نائب رئيس الاتحاد وفوز محمد حمدان برئاسة كلية التربية بقنا و إسلام محمد على بنائب الرئيس و عمر محمد أحمد برئاسة اتحاد كلية التربية الرياضية و أحمد مصطفى سيد بنائب الرئيس و فى كلية التجارة فاز على ذكى برئاسة الكلية وإسلام محمد هاشم بنائب الرئيس وفوز الحسن على إمبابى برئاسة أتحاد كلية السياحة ورومانى منير شحاته بالنائب و فوز محمد مصطفى برئاسة كلية الفنون الجميلة بالأقصر وأبانوب عادل بنائب الرئيس للكلية وفوز محمود سيد محمد برئاسة كلية الطب البيطرى وبهاء الدين محسن بنائب الرئيس وفى كلية العلاج الطبيعى فاز عبدالرحمن أشرف لطفى برئاسة الاتحاد .

وفاز محمد رشاد جابر بمنصب النائب وأما كلية طب الأسنان فاز عبدالله كمال محمد برئاسة الاتحاد و أحمد محمود مصطفى بمنصب النائب وفى كلية العلوم فاز محمد الحسينى محمد بالرئاسة بالكلية ومحمد الطيب يحيى بمنصب النائب وفوز محمود فتحى عبدالعال برئاسة اتحاد التربية النوعية و محمد عماد بكرى بنائب رئيس الاتحاد بالكلية.
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