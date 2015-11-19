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بالصور.. مؤتمر جماهيرى حاشد لرئيس حزب الحرية صلاح حسب الله بالقليوبية

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بالصور.. مؤتمر جماهيرى حاشد لرئيس حزب الحرية صلاح حسب الله بالقليوبية بالصور.. مؤتمر جماهيرى حاشد لرئيس حزب الحرية صلاح حسب الله بالقليوبية
نظم أنصار الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، مرشح فى دائرة قسم شبرا الخيمة أول، والذى حصل على رقم ( 1 ) رمز الشمس، مؤتمراً انتخابيًا حاشدًا، قبل الصمت الانتخابى بـ48 ساعة، وذلك بشارع 15 مايو بالمنشية الجديدة، وشهد المؤتمر حضورًا جماهيريًا كبيرًا من مناطق (أرض نوبار – المنشية الجديدة – الإسكان الصناعى).

شارك فى المؤتمر ممثلون عن العمال والمرأة وموظفى الدولة والشباب والطلاب، وعلى رأسهم النائب جبالى المراغى عضو مجلس النواب عن قائمة فى حب ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبحضور خلف زناتى نقيب معلمى مصر، وتوالت كلمات الحضور للتعبير عن الحب والتأييد والدعم للمرشح صلاح حسب الله، وركزت كلمات الحضور على منصة المؤتمر بدعوة الشعب المصرى بكافة أشكاله وأطيافه للمشاركة بإيجابية فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، وردد الحضور هتافات منها: "بنحبك يا دكتور، وتحيا مصر".

وفى المؤتمر، قال الدكتور صلاح حسب الله، إن مهمة عضو مجلس النواب فى المرحلة الحالية تتركز فى سن قوانين وتشريعات مهمة تحقق الاستقرار للوطن ومحاربة الفساد والفاسدين والوقوف إلى جانب الدولة لمحاربة الارهاب، مطالباً الشعب بالنزول للانتخابات والمشاركة فيها واختيار من يرونه مناسباً، مضيفًا: أن من يحاولون شراء ارادة المصريين بالمال السياسى للتصويت لصالحهم فى الانتخابات يزورون إرادة الناخبين والشعب يعلم أساليبهم القذرة ولن يمكنهم من إفساد مجلس نوابه بأموالهم.

وأوضح حسب الله، أن شبرا الخيمة تحتاج أن تظهر على الخريطة من أجل تحسين وضع المدارس والمستشفيات والطرق، مؤكدا أن القادم هو زمن الشباب، الذين لابد لهم أن يتأكدوا أن آلامهم ستنتهى وعلى رأسها مشكلة البطالة.

وألقى، جبالى المراغى عضو مجلس النواب عن قائمة فى حب مصر ورئيس الاتحاد العام، كلمة خلال المؤتمر الجماهيرى، انه جاء اليوم ليساند واحدا من أهم الشخصيات التى ستحقق هدف المواطن البسيط فى الحياة الكريمة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال رؤية تشريعية لعدة قوانين، قائلاً "أنا أطلب منكم أن تنزلوا للتصويت لأن السلبية فى هذه المرحلة مرفوضة، فالمجلس القادم سيعتمد على سن القوانين والتشريعات التى ستفيد المواطن البسيط.

وأضاف المراغى، أن مصر تحتاج لتغيير مفهوم النائب ليكون ممثلاً حقيقياً للشعب، وقال: اننا نريد مجلساً يغلب عليه الاداء الوطنى الفعال، مشيرًا إلى أن أمام مجلس النواب العديد من التحديات من ابرزها التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، حيث يحتوى الدستور على العديد من المواد التى تحتاج إلى اعداد تشريعات متوازنة لها أو إجراء تعديلات على القوانين الحالية، مؤكدا على ان للعمال نصيبا كبيرا من هذه التشريعات وعلى رأسها قوانين العمل والضمان الاجتماعى والتأمين الصحى والمنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم وقانون العدالة الاجتماعية.

ومن جانبه أكد، خلف زناتى، نقيب معلمى مصر، إن "مصر تمر بفترة من أصعب الفترات فى ظل مؤامرات خارجية تحتاج إلى برلمان قوى".

وأضاف "نقيب المعلمين"، أن المواطنين يحتاجون فى الفترة المقبلة إلى نواب قادرين على الدفاع عن حقوقهم، متمنياً مشاركة أكبر قدر من الناخبين بشبرا الخيمة، وضرب شبرا الخيمة لرقم قياسى فى التصويت، لافتا إلى أن الخروج الكبير فى الانتخابات البرلمانية، سيكون ردا على الدول الخارجية الذين أطلقوا الشائعات بأن الشعب المصرى لا يسير باتجاه مجلس النواب القادم.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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