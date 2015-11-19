تحذير.. نقص فيتامين "D" فى الجسم يقلل من فاعلية علاجات الإيدز

فيروس نقص المناعة "الإيدز" يهاجم خلايا الجسم “CD4”، أو خلايا “T” وهى نوع من خلايا الدم البيضاء التى تلعب دورًا رئيسيًا فى مساعدة النظام المناعى على مكافحة العدوى، ويهدف العلاج الحديث المضاد للفيروسات إلى السيطرة على فيروس الإيدز واستعادة الوظيفة المناعية.

وكشفت دراسة علمية حديثة، أن فاعلية علاج فيروس نقص المناعة فى البالغين قد تتعطل بسبب انخفاض مستويات فيتامين “D”.

>ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 398 من مرضى الإيدز، ووجدوا أن الأشخاص الذين يتناولون العلاجات الحديثة التى تعالج فيروسات الإيدز تكون أقل فاعلية إذا كان المرضى يعانون من نقص فيتامين “D”.

وأوضح الباحثون خلال الدراسة المنشورة مؤخرًا فى مجلة التغذية، أن فيروس نقص المناعة لا يزال يهاجم ويدمر الخلايا CD4 فى الجهاز المناعى، حيث يسرقها ويستخدمها كآلات لعمل نسخ من نفسها وانتشارها فى جميع أنحاء الجسم.

وأضاف الدكتور عمارة إيزيماما، أستاذ علم الأوبئة والإحصائيات الحيوية فى جامعة جورجيا فى أثينا، أن فيتامين “D” قد يساعد البالغين المصابين بالفيروس على استعادة الوظيفة المناعية بسرعة أكبر.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”، وذلك فى الثامن عشر من شهر نوفمبر الجارى.