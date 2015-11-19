قوى قلبك.. 8 ساعات نوم تعزز صحة القلب

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن الأشخاص الذين يحصلون على ما لا يقل عن 8 ساعات من النوم لديهم قلب صحى من أولئك الذين يحصلون على ساعات نوم أقل.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بالمقارنة بين مجموعة من الأشخاص يبلغ عددهم أكثر من 9700 الذين يحصلون على كميات مختلفة من ساعات النوم، ومعرفة ارتباط كمية النوم بصحة القلب.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين ينامون 8 ساعات أو أكثر فى الليلة كانت لديهم ستة أو سبعة من معايير صحة القلب المثالية، مقارنة مع الأشخاص الذين حصلوا على أقل من 6 ساعات من النوم ليلاً.

وأوضح الباحثون أن الأرقام المثالية لصحة القلب تشمل جودة ضغط الدم الذى يبلغ 120/80 ملم زئبق، ومؤشر كتلة الجسم يكون أقل من 25، ومستوى السكر فى الدم أقل من 140 (مجم / دل) وأعلى من 80 (مجم / دل) ، ومستوى الكولسترول الكلى أقل من 200 ملليجرام لكل ديسيلتر، والحصول على 150 دقيقة على الأقل النشاط البدنى فى الأسبوع، واتباع النظام الغذائى المثالى، وعدم التدخين.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين ينامون 8 ساعات كانوا أكثر عرضة لتناول الطعام نظام غذائى مثالى بنسبة 1.6%، وكانوا يمتازون بالجسم المثالى، وضغط الدم لديهم منضبط، مقارنة مع أولئك الذين ينامون أقل من 6 ساعات.

وخلص الباحثون إلى أن الحصول على مزيد من النوم يرتبط بصحة القلب المثالية. وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الإخبارى الأمريكى “Fox News”، وذلك فى السابع عشر من شهر نوفمبر الجارى.

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