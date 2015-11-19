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مش بس علاج للضعف الجنسى.. الفياجرا تساعد فى الوقاية من مرض السكر

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مش بس علاج للضعف الجنسى.. الفياجرا تساعد فى الوقاية من مرض السكر مش بس علاج للضعف الجنسى.. الفياجرا تساعد فى الوقاية من مرض السكر
كشفت دراسة علمية حديثة نشرت مؤخراً عبر صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، أن الفياجرا لا تقتصر وظيفتها على علاج ضعف الانتصاب فحسب، لكنها قد تساعد فى الوقاية من داء السكر من النوع 2.

وأوضح الباحثون أن الفياجرا تحسن من حساسية الأنسولين فى الأشخاص الذين لديهم أعراض ما قبل الإصابة بالسكرى، لافتين إلى أنها الحالة التى تسبق تطور داء السكرى من النوع 2.

ووجد الباحثون خلال الدراسة التى شملت أكثر من 51 شخصا يعانون من أعراض ما قبل السكر، أن الفياجرا قد تحمى من أمراض القلب والكلى وتقلل من فرص الإصابة بالسكرى بغض النظر عن وظيفتها فى علاج الانتصاب.

وأكد الباحثون على أن مرض السكرى من النوع 2 يسبب ارتفاع السكر فى الدم أعلى من المعتاد الذى يمكن أن يؤدى فى النهاية إلى تلف أجهزة الجسم، والعمى وبتر الأطراف.

وأشار الباحثون إلى أن الأشخاص الذين فى مرحلة ما قبل السكرى غالباً ما يعانون من مقاومة الأنسولين، وهو ما يعنى أنهم لا يمكن أن ينتجوا ما يكفى من هرمون الانسولين أو أنه لا يعمل بشكل صحيح.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم إلى أن حوالى 30% من الأشخاص الذين يعانون من مرحلة ما قبل السكرى عرضة لتطوير مرض السكرى من النوع 2 فى غضون خمس سنوات.
>وأضاف الباحثون أن الفياجرا تعمل على زيادة ضخ الدم فى الشرايين مع المساعدة على ارتخاء الاوعية الدموية، وهذا بدوره يمنع مقاومة هرمون الانسولين.

وقد نشر البحث فى مجلة علم الغدد الصماء والتمثيل الغذائى.
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مصر 365