المرشحون يدعمون الرئيس .. فمن سينتخبه السيسي؟

تبدأ يومي الأحد والاثنين المقبلين، المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية 2015، يشارك فيها 27 مليونًا و503 آلاف و913 ناخبًا هم عدد من لهم الحق في التصويت، في 13 محافظة، منها محافظة القاهرة.

وتشتعل الانتخابات في عدة دوائر بالمحافظة خاصة في الدائرة الثامنة “دائرة مصر الجديدة” والتي يتنافس فيها 15 مرشحًا حزبيًا و29 مرشحًا مستقلًا، على مقعدين مخصصين للدائرة، بعد ضم دائرتي النزهة ومصر الجديدة كدائرة واحدة مخصص لها مقعدين فقط في البرلمان، ويتسابق المتنافسون على كسب ثقة الرئيس باعتباره مواطنًا مصريًا، 15 مرشحًا عن الأحزاب، و29 مرشحًا مستقلًا بالدائرة.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق، حيث يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية بمرحلتها الثانية، بدائرة مصر الجديدة، وفقًا لمحل إقامته بعد أن تم قيده بالدائرة وفقًا لمحل إقامته، بعد توليه رئاسة الجمهورية واستقالته من القوات المسلحة.

وأدلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما كان مرشحًا للرئاسة، بصوته في الاتنخابات الرئاسية، في لجنة مدرسة الخلفاء الإعدادية بنين بمصر الجديدة.

> ويتعين على الرئيس اختيار نائبين للبرلمان في الدائرة من بين مرشحين ممثلين للأحزاب المصرية، والمستقلين.

من الأحزاب يترشح في تلك الدائرة المرشح محمد منظور، ومروان يونس، عن حزب مستقبل وطن، وكلٌ من ميرفت مرسى عبد الله، وشريف عوني، عن حزب الحركة الوطنية، والمرشحين عادل شبيب، ودكتور مصطفى مدبولي عن حزب السلام الديمقراطي، فيما ينافس الحزب المصري الديمقراطي بكل من مصطفى الهجرسي، ومحمد أبو النجا، فيما يدخل المعركة حزب الوفد بكل من الكاتبة فاطمة ناعوت، وثروت كمال، والمرشح معتز أحمد، مرشح حزب حماة الوطن، وعصمت المرغني مرشحة الحزب الاجتماعي الحر، ورأفت زكي علي مرشح حزب المؤتمر الحر، والدكتور محمد شتلا، مرشح حزب المحافظين، وإسلام الغزولي مرشح حزب المصريين الأحرار.

وعلى مقعد المستقلين، يعد أبرز المرشحين، زين السادات، الذي أكد أنه انتداب للأسرة في مواصلة العمل العام والدفاع عن حقوق البسطاء من خلال البرلمان القادم، والمهندس هشام أكرم، حفيد الفريق سعد الدين الشاذلي، وكريم سالم، المتحدث الإعلامي لحملة الفريق أحمد شفيق السابقة للرئاسة، بالإضافة إلى كل من علاء عبد العال، مدير العلاقات العامة بشركة مصر للطيران، ودينا أباظة عضو مجلس إدارة نادي الشمس، وتامر الزيادي القيادي السابق بحزب المؤتمر، والذي يخوض الانتخابات هذه المرة كمرشح مستقل بعد استقالته من الحزب، وكذلك المستشار عمرو عبد الرازق وكيل نيابة مدينة نصر سابقًا.

ويدخل سباق الانتخابات في هذه الدائرة كلٌ من: محمد العزازى، وإيهاب ساويرس، وأنور عبد الحميد عقيد سابق بالقوات المسلحة، وهشام إبراهيم، وحماية فوزى الأسيوطي مستشار تحكيم دولى، وحسام حسين، محام، وحمدى توفيق، وفاتن اللبان، وتامر هلال، محام، ووائل صالح جورجي مأمور ضرائب بمنطقة أسيوط، وهشام سليمان، ومدحت الشريف عميد سابق بالقوات المسلحة، وأحمد رسلان، مهندس معماري، ومجدي ضاحي محام، والدكتور ماهر الجمال صيدلي، ومعتز مختار، وهديل مصطفى مراجع نصوص باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وعمرو عبد الفتاح طبيب بشري، ومحمد الشرباصي طيار خاص، والدكتور طارق أخصائي ماكينات، وعطية زمزم، وعاطف مفتاح.