العليا للانتخابات : «في حب مصر» القائمة الوحيدة في قطاع شرق الدلتا ويجب حصولها علي 5%

صرح عمر مروان، المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، بأن اللجنة قد أعلنت برئاسة القاضي، أيمن عباس، أن الانتخابات في قطاع شرق الدلتا ستجري على قائمة واحدة، هي قائمة ” في حب مصر “،مشيرةً إلى أنه يجب أن تحصل القائمة على 5% من مجموع الناخبين المقيدين في هذا القطاع ليلعن انتخابها.

وأضاف أن طبعت اللجنة العليا للانتخابات بطاقة إبداء الرأي لقائمة قطاع شرق الدلتا، ليكون بها خانة باللو الأزرق، وذلك لمن يرغب في انتخاب القائمة المترشحة، فضلًا عن خانة آخرى باللون الأحمر لمن يرغب في انتخابها، وذلك حتى تتاح كل الخيارات أمام الناخبين .