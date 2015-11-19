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884 متقدم في قرعة علنية للحصول على 100 تاكسي في أسيوط الأحد المقبل

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884 متقدم في قرعة علنية للحصول على 100 تاكسي في أسيوط الأحد المقبل 884 متقدم في قرعة علنية للحصول على 100 تاكسي في أسيوط الأحد المقبل

المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط

صرح المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، بأن المحافظة تجري، الأحد القادم، والموافق الـ 22 من الشهر الجاري، قرعة علنية لـ884 متقدم للحصول على 100 تاكسي، وهو نصيب المحافظة من مبادرة تشغيل الشباب التي أعلنها صندوق ” تحيا “، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية .

وقال “الدسوقي”، إن الأسماء التي تجري عليها القرعة، ينطبق عليها الشروط، وأنها مستحقة للقرض الميسر، والحصول على التاكسي، وذلك وفقًا للشروط التي تم وضعها لتحديد المستحقين، منوهًا أن المحافظة ملتزمة في هذه القرعة بكل إجراءات ومبادىء الحيادية والعدالة والشفافية بين كافة المتقدمين، لأن الاختيار يخضع لمعياري الشفافية والعدالة دون استثناء لأحد، لافتًا أننا نسعى لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين .

وأضاف رميح عبدالحسيب، مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمحافظة، أن عدد المتقدمين للحصول على التاكسي بلغ 962 متقدم، وأن تم استبعاد 78 منهم لعدم انطباق الشروط عليهم التي تم وضعها مسبقًا موضحًا أن القرعة ستجري بديوان عام محافظة أسيوط، والتي يشارك فيها 884 متقدم تنطبق عليهم الشروط للحصول على التاكسي منها ” ألا يقل السن 30عامًا ولا يزيد عن 45عامًا – ألا يكون المتقدم حاصلًا على أي قروض سابقة من الصندوق الاجتماعي للتنمية – ألا يكون للمتقدم دخل ثابت ولا يمتلك دخل ثابت ولا يمتلك أية سيارة ملاكي أو أجرة – ألا يكون ملتزمًا بسداد أقساط سيارة أخرى – فضلًا عن وجود ضامن للمقترض ” .

كان الصندوق الاجتماعي للتنمية بالتعاون مع صندوق ” تحيا مصر”، قد أعلنا عن مشروع سيارات تاكسي لتشغيل الشباب، ومن شروطه أن تكون قيمة المساهمة الذاتية  23 ألف و700 جنيه، وأن تبلغ فترة السداد 6سنوات متضمنة فترة سماح شهر بحيث تكون سعر الفائدة المطبق 5% ثابتة.

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