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فى تطاول إسرائيلى جديد.. نتانياهو يصف المسلمين بـ"الحيوانات"

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فى تطاول إسرائيلى جديد.. نتانياهو يصف المسلمين بـ"الحيوانات" فى تطاول إسرائيلى جديد.. نتانياهو يصف المسلمين بـ"الحيوانات"
فى تطاول جديد على المسلمين، من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتانياهو، بعد هجومه الحاد منذ عدة أيام على الدين الإسلامى، وصف المسلمين بـ"الحيوانات" فى كلمة قصيرة له خلال مؤتمر دولى بالقدس المحتلة حضره السفير الفرنسى لدى تل أبيب.

وقالت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، وموقع "كل هازمان" الإخبارى الإسرائيلى اليوم الخميس، إنه خلال مؤتمر الدبلوماسيين الأجانب الذى عقد برعاية صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية الموجهة لليهود فى أوروبا، مساء أمس، وقف نتانياهو بجانب السفير الفرنسى بارتيك مزوناف، دقيقة صمت حدادا على ضحايا العمليات الارهابية فى فرنسا.

وقال نتانياهو موجهًا حديثه للسفير الفرنسى خلال المؤتمر: "نحن نقف ولا نسقط، رغم أن البرابرة يسقطون أحيانا ضحايا من بيننا، دولنا قوية ونحن نصمد"، على حد تعبيره.

وأضاف نتانياهو: "توجد حيوانات متوحشة من المسلمين فى مدننا، وعندما تفهم القوى الحضارية خطورة المشكلة، لن يتبقى أمامها إلا التوحد بشكل واضح وهزم هذه الحيوانات، ويوجد اسم لهذه الحيوانات وهو الإسلام المتشدد"، حسب وصفه.

فيما قال السفير الفرنسى لدى إسرائيل: "الناس يسألون أين كانت فرنسا عندما تعرضت إسرائيل للهجوم؟ وأنا أرد عليهم الإرهاب هو الإرهاب حتى عندما يضرب إسرائيل، دعمنا لكم عندما تتعرضون للهجوم كاملا".

إسرائيل تستغل أحداث فرنسا لمهاجمة الإسلام وتشويه صورة سيناء والفلسطينيين فى سياق خبيث..نتانياهو يربط بين ما حدث بباريس وسقوط الطائرة الروسية..وليبرمان يدعو لتشكيل قيادة أوروبية لمكافحة الإسلام المتطرف
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