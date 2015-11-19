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"التمويل الدولية" تدعم قطاع السياحة المصرى بـ20.5 مليون دولار

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"التمويل الدولية" تدعم قطاع السياحة المصرى بـ20.5 مليون دولار "التمويل الدولية" تدعم قطاع السياحة المصرى بـ20.5 مليون دولار
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولى، اليوم الخميس، عن تقديم قروض بقيمة 20.5 مليون دولار لمجموعة "كريدنس" بهدف دعم قطاع السياحة المصرى، وخلق المزيد من فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادى فى البلاد.

وأشارت المؤسسة فى بيان صحفى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن هذا التمويل سيعمل على دعم خطط مجموعة "كريدنس" للتوسع وتجديد أحد فنادقها الذى يضم 950 غرفة فى مدينة الغردقة، بإضافة 378 غرفة للفندق.

ويساعد التمويل المقدم فى صورة قرضين على دعم إنشاء ثلاثة فنادق أخرى فى القاهرة لتلبية احتياجات قطاع العمال للإقامة الممتدة، سيتم تصميمه لتكون ضمن المنشآت الصديقة للبيئة حيث تستخدم طاقة أقل بنسبة 20% من المنشآت الصديقة.

من جانبها، أكدت ندى شوشة، مدير مؤسسة التمويل الدولية فى وليبيا واليمن، أن مواصلة دعم القطاعات الحيوية ومن بينها القطاع السياحى، يعد أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل اللازمة.

وأضافت: "رغم التحديات المتواصلة نرى أن هذا القطاع يتمتع بمقومات جيدة على المدى الطويل وإن كان يحتاج إلى مزيد من الدعم لإظهار قدرته على النمو أمام المستثمرين".

من جانبه، أكد إسلام مهدى، الرئيس التنفيذى لمجموعة "كريدنس"، أن هذا الاستثمار سيساعد على توفير تجهيزات على مستوى عالمى للزوار الأجانب والمحللين ودعم انتعاش قطاع الساحة الحيوى وسيدعم أيضا جهودنا الرامية إلى تشجيع البناء الخضر فى مصر.

ويشكل قطاع السياحة 15% من إجمالى الناتج المحلى فى مصر، ويوفر 11% من إجمالى الوظائف المتاحة.

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مصر 365

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