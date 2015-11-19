تداول فيديوهات جنسية لمرشح "النور" عن دائرة فايد.. وعضو الحزب ينفى

أثار تداول صور وفيديوهات لمرشح حزب النور "ح.ع" عن الدائرة الثالثة بالإسماعيلية، ضجة كبيرة داخل المحافظة، بعد انتشار صور ومقاطع ومحادثات جنسية بينه وبين فتيات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك."

وهددت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بنشر فيديوهات جنسية للمرشح فى حال عدم انسحابه من الانتخابات.

وقالت الصفحة، انكشفت حقيقة تجار الدين سواء إخوان أو حزب النور، معلقة: "اللعب على أحلام البسطاء والشباب وتغييب عقولهم بالمتاجرة بشعارات الثورة أو الدين".

وطالبت الصفحة، حزب النور وقياداته بسحب المرشح "ح.ع" عن دائرة مركز فايد أبو صوير بالإسماعيلية، وشطبه من الحزب وتقديم الاعتذار، بسبب زعمهم بوجود فيديو فاضح له شبيهه بـ"فيديوهات عنتيل المحلة".

على الجانب الآخر، نفى مسئول أمنى بمديرية أمن الإسماعيلية تحرير أى محاضر ضد المرشح السلفى "ح.ع"، مرشح الدائرة الثالثة بالإسماعيلية والتى تضم مركز فايد ومركز الإسماعيلية ومركز أبو صوير.

وقام "اليوم السابع" بالاتصال بالمرشح، والذى أكد بدوره عدم علمه عن كل ما نشر عنه، موضحًا أنه فوجئ منذ ساعات بما تم نشره، مشددًا على أنه لم ير ما تم نشره، وأنه سيرد على ما نشر عن طريق اللجنة الإعلامية الخاصة به.

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