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#في_الكلاسيكو - 2400 فردا لتأمين المباراة.. والشرطة تطالب الجمهور بالقدوم مبكرا

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#في_الكلاسيكو - 2400 فردا لتأمين المباراة.. والشرطة تطالب الجمهور بالقدوم مبكرا #في_الكلاسيكو - 2400 فردا لتأمين المباراة.. والشرطة تطالب الجمهور بالقدوم مبكرا

(إفي): طالبت وزارة الداخلية الاسبانية الجماهير التي ستحضر مباراة كرة القدم بين ناديي ريال مدريد وبرشلونة يوم السبت المقبل بالحضور قبل انطلاق المباراة بـ"وقت كاف" إلى ملعب سانتياجو برنابيو.

وطالب وزير الدولة للشئون الامنية مارتينيز فاسكيز في مؤتمر صحفي الجماهير بالتوجه في وقت مبكر للملعب من أجل الخضوع لإجراءات التفتيش وتجاوز الحزام الأمني الثلاثي الذي سيفرض حول الاستاد.

وأوضح أنه سيتم السماح بدخول الملعب قبل انطلاق اللقاء بثلاث ساعات، مطالبا الجماهير بـ"عدم الانتظار للدخول في الدقيقة الأخيرة" من أجل عدم حدوث تكدسات.

وأشار إلى أن ألف عنصر من الشرطة الوطنية سيتولون تأمين الملعب، وهو ضعف العدد الذي يتم نشره في مثل هذه المبارايات، بالإضافة إلى 1400 مراقب من شركات الأمن الخاصة وأفراد شرطة البلدية والطوارئ والحماية المدنية.

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