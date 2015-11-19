بالصور.. أوباما: لا يمكن إنهاء الحرب الأهلية بسوريا والأسد فى السلطة

>قال الرئيس الأمريكى أوباما أنه لا يمكن إنهاء الحرب الأهلية فى سوريا والأسد فى السلطة، وأضاف أنه لن يمكن القضاء على تنظيم داعش إلا بعد التوصل لتسوية سياسية فى سوريا وهو أمر قد يستغرق بعض الوقت.

وأوضح أوباما الذى يحضر القمة السنوية لمنتدى التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادى (أبيك) والمنعقدة فى العاصمة الفلبينية مانيلا أن التوصل لمثل هذه التسوية لن يكون ممكنا مادام الرئيس السورى بشار الأسد فى السلطة. وأضاف أن على روسيا وإيران تقرير ما إذا كانتا تريدان دعم الرئيس السورى بشار الأسد أو "إنقاذ الدولة السورية" بإيجاد حكومة سورية مشروعة.

>وتابع الرئيس الأمريكى أن هدف الجهود الدبلوماسية اللأخيرة هو إيجاد مساحة قد تقود فى آخر الأمر إلى "محور" وانتقال سياسى. وأردف أن وقف إطلاق النار المأمول قد لا تلتزم به جميع الأطراف ولكن من شأنه أن يخلق "جيوبا من الهدوء".



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