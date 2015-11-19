أخبار عاجلة

ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بالصور.. أوباما: لا يمكن إنهاء الحرب الأهلية بسوريا والأسد فى السلطة

Google+ Print
بالصور.. أوباما: لا يمكن إنهاء الحرب الأهلية بسوريا والأسد فى السلطة بالصور.. أوباما: لا يمكن إنهاء الحرب الأهلية بسوريا والأسد فى السلطة

>قال الرئيس الأمريكى أوباما أنه لا يمكن إنهاء الحرب الأهلية فى سوريا والأسد فى السلطة، وأضاف أنه لن يمكن القضاء على تنظيم داعش إلا بعد التوصل لتسوية سياسية فى سوريا وهو أمر قد يستغرق بعض الوقت.

اليوم السابع -11 -2015

وأوضح أوباما الذى يحضر القمة السنوية لمنتدى التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادى (أبيك) والمنعقدة فى العاصمة الفلبينية مانيلا أن التوصل لمثل هذه التسوية لن يكون ممكنا مادام الرئيس السورى بشار الأسد فى السلطة. وأضاف أن على روسيا وإيران تقرير ما إذا كانتا تريدان دعم الرئيس السورى بشار الأسد أو "إنقاذ الدولة السورية" بإيجاد حكومة سورية مشروعة.
>وتابع الرئيس الأمريكى أن هدف الجهود الدبلوماسية اللأخيرة هو إيجاد مساحة قد تقود فى آخر الأمر إلى "محور" وانتقال سياسى. وأردف أن وقف إطلاق النار المأمول قد لا تلتزم به جميع الأطراف ولكن من شأنه أن يخلق "جيوبا من الهدوء".

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365